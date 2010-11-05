Результати матчів Ліги Європи

Учора закінчилися ігри 4-го туру группового раунду Ліги Європы

Група A

Ювентус - Зальцбург 0:0

Лех - Манчестер Сіті 3:1

Після чотирьох турів Манчестер і Лех мають по 7 очок, Ювентус 4, Зальцбург 2

Група B

Байєр - Аріс 1:0

Русенборг - Атлетіко 1:2

Після чотирьох турів Байєр має 8 очок, Атлетіко 7, Аріс 4, Русенборг 3

Група C

Гент - Спортинг 3:1

Левськи - Лілль 2:2

Після чотирьох турів Спортинг має 9 очок, Лілль 5, Левськи і Гент - по 4

Група D

ПАОК - Вільярреал 1:0

Брюгге - Динамо (Загреб) 0:2

Після чотирьох турів Динамо і ПАОК мають по 7 очок, Вільяреал 6, Брюгге 2

Група E

Динамо - АЗ Алкмаар 2:0 (Мілевський 47, 61)

БАТЕ - Шериф 3:1

Після чотирьох турів БАТЕ має 10 очок, Динамо 7, Алкмаар і Шериф - по 3

Група F

Лозанна-Спорт - Спарта (Прага) 1:3

ЦСКА (Москва) - Палермо 3:1

Після чотирьох турів ЦСКА має 12 очок, Спарта 7, Палермо 3, Лозанна 1

Група G

Хайдук - Зеніт 2:3

АЕК - Андерлехт 1:1

Після чотирьох турів Зеніт має 12 очок, АЕК і Хайдук - по 4, Андерлехт 3

Група H

Оденсе - Янг Бойз 2:0

Хетафе - Штутгарт 0:3

Після чотирьох турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 6, Хетафе і Оденсе - по 3

Група I

ПСВ Ейндховен - Дебрецен 3:0

Сампдорія - Металіст 0:0

Після чотирьох турів ПСВ має 10 очок, Металіст 7, Сампдорія 5, Дебрецен 0

Група J

ПСЖ - Борусія Д 0:0

Севілья - Карпати 4:0

Після чотирьох турів Севілья має 9 очок, ПСЖ 8, Борусія 5, Карпати 0

Група K

Стяуа - Утрехт 3:1

Ліверпуль - Наполі 3:1

Після чотирьох турів Ліверпуль має 8 очок, Стяуа 5, Наполі і Утрехт - по 3,

Група L

Порту - Бешикташ 1:1

Рапід (Відень) - ЦСКА (Софія) 1:2

Після чотирьох турів Порту має 10 очок, Бешикташ 7, Рапід і ЦСКА - по 3

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Ігри 5-го туру відбудуться

1 грудня

Група A. Манчестер Сіті (7) - Зальцбург (2), Лех (7) - Ювентус (4)

Група B. Атлетіко (7) - Аріс (4), Русенборг (3) - Байєр (8)

Група C. Спортинг (9) - Лілль (5), Гент (4) - Левськи (4)

Група G. Зеніт (12) - Андерлехт (4), Хайдук (3) - АЕК (4)

Група H. Янг Бойз (6) - Штутгарт (12), Оденсе (3) - Хетафе (3)

Група I. Сампдорія (5) - ПСВ Ейндховен (10), Металіст (7) - Дебрецен (0)

2 грудня

Група D. Вільяреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2)

Група E. БАТЕ (10) - Динамо К (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3)

Група F. ЦСКА М (12) - Лозанна-Спорт (1), Палермо (3) - Спарта (7)

Група J. ПСЖ (8) - Севілья (9), Борусія (5) - Карпати (0)

Група K. Стяуа (5) - Ліверпуль (8), Утрехт (3) - Наполі (3)

Група L. ЦСКА (Софія) (3) - Бешикташ (7), Рапід (Відень) (3) - Порту (10)