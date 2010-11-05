Результати матчів 4-го туру Ліги Європи (групи G-L)
Сампдорія - Металіст 0:0
Закінчилися ігри 4-го туру групового раунду Ліги Європи в групах G-L
Група G
Хайдук - Зеніт 2:3
АЕК - Андерлехт 1:1
Після чотирьох турів Зеніт має 12 очок, АЕК і Хайдук - по 4, Андерлехт 3
Група H Оденсе - Янг Бойз 2:0
Хетафе - Штутгарт 0:3
Після чотирьох турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 6, Хетафе і Оденсе - по 3
Група I ПСВ Ейндховен - Дебрецен 3:0
Сампдорія - Металіст 0:0
Після чотирьох турів ПСВ має 10 очок, Металіст 7, Сампдорія 5, Дебрецен 0
Група J ПСЖ - Борусія Д 0:0
Севілья - Карпати 4:0
Після чотирьох турів Севілья має 9 очок, ПСЖ 8, Борусія 5, Карпати 0
Група K
Стяуа - Утрехт 3:1
Ліверпуль - Наполі 3:1
Після чотирьох турів Ліверпуль має 8 очок, Стяуа 5, Наполі і Утрехт - по 3,
Група L Порту - Бешикташ 1:1
Рапід (Відень) - ЦСКА (Софія) 1:2
Після чотирьох турів Порту має 10 очок, Бешикташ 7, Рапід і ЦСКА - по 3