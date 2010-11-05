Результати матчів 4-го туру Ліги Європи (групи G-L)

Закінчилися ігри 4-го туру групового раунду Ліги Європи в групах G-L

Група G

Хайдук - Зеніт 2:3

АЕК - Андерлехт 1:1

Після чотирьох турів Зеніт має 12 очок, АЕК і Хайдук - по 4, Андерлехт 3

Група H Оденсе - Янг Бойз 2:0

Хетафе - Штутгарт 0:3

Після чотирьох турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 6, Хетафе і Оденсе - по 3

Група I ПСВ Ейндховен - Дебрецен 3:0

Сампдорія - Металіст 0:0

Після чотирьох турів ПСВ має 10 очок, Металіст 7, Сампдорія 5, Дебрецен 0

Група J ПСЖ - Борусія Д 0:0

Севілья - Карпати 4:0

Після чотирьох турів Севілья має 9 очок, ПСЖ 8, Борусія 5, Карпати 0

Група K

Стяуа - Утрехт 3:1

Ліверпуль - Наполі 3:1

Після чотирьох турів Ліверпуль має 8 очок, Стяуа 5, Наполі і Утрехт - по 3,

Група L Порту - Бешикташ 1:1

Рапід (Відень) - ЦСКА (Софія) 1:2

Після чотирьох турів Порту має 10 очок, Бешикташ 7, Рапід і ЦСКА - по 3