Металіст везе з Італії одне очко

Українські команди завершили матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи

Сампдорія - Металіст 0:0

У другому матчі цієї групи ПСВ Ейндховен переміг Дебрецен 3:0

Після чотирьох турів ПСВ має 10 очок, Металіст 7, Сампдорія 5, Дебрецен 0

Решту матчів групового раунду Металіст проведе 1 грудня на своєму полі проти Дебрецена та 16 грудня на виїзді проти ПСВ Ейндховен.

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Севілья - Карпати 4:0

У другому матчі цієї групи ПСЖ зіграв нульову нічию з Борусією.

Після чотирьох турів Севілья має 9 очок, ПСЖ 8, Борусія 5, Карпат 0

Решту матчів групового раунду Карпати проведуть 2 грудня на виїзді проти Борусії та 15 грудня вдома проти ПСЖ.