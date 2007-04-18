Виконком УЄФА розпочав голосування за заявками на проведення Євро-2012

У британському Кардіффі (Уельс) проходить засідання виконкому УЄФА, на якому буде визначена країна/країни, де пройде фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Зокрема, як повідомляють українські спортивні видання, на засіданні пройде таємне голосування 12 членів виконкому. На голосування будуть виставлені три заявки: Хорватія - Угорщина, Україна – Польща, а також Італія.

Якщо жодна із заявок не набере більшості голосів (7), оголошується другий тур голосування. У ньому беруть участь дві заявки, які в першому голосуванні посіли перше і друге місце. При рівності голосів у першому або в другому турі вирішальним стає голос президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ.

О 12.30 відбудеться прес-конференція за участю М.ПЛАТІНІ, на якій він оприлюднить переможця тендеру на проведення чемпіонату Європи-2012.

Планується пряма трансляція на українському телеканалі УТ-1.

Деякі сайти наводять котирування букмекерських контор. Зокрема, в Україні лідирує вітчизняна заявка: букмекерська контора "Марафон": Італія - 1,9 до 1, Україна і Польща - 2,7 до 1, Хорватія і Угорщина - 4,7 до 1.

У той же час у західних конторах лідером є Італія: котирування міжнародної букмекерської контори Unibet: Італія - 1,85 до 1, Хорватія і Угорщина - 3,25 до 1, Україна і Польща - 3,75 до 1.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Кардіффі країни - претенденти представили свої заявки на право прийняти Євро-2012. У презентації заявки України і Польщі взяли участь президенти обох країн Віктор ЮЩЕНКО і Лех КАЧИНСЬКИЙ, а також відомі футболісти України і Польщі Андрій ШЕВЧЕНКО і Єжи ДУДЕК, український боксер Віталій КЛИЧКО та багато інших.