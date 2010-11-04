Українські команди в Лізі Європи: на кого ставлять букмекери

Київське "Динамо" є фаворитом у матчі четвертого туру групового раунду Ліги Європи-2010/2011 проти голландського "Алкмаара" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу української команди ставки приймаються як 1,53 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога голландців оцінюється коефіцієнтом 7,00 до 1. Нічийний результат - 3,75 до 1.

Не вірять букмекери в успіх харківського "Металіста" в грі з "Сампдорією", приймаючи ставки на перемогу команди Мирона Маркевича з коефіцієнтом 4,50 до 1, тоді як виграш італійців бачиться їм вірогіднішим - 1,83 до 1. Нічийний результат - 3,40 до 1.

"Карпатам" передрікають фіаско. Цього разу у виїзному матчі з "Севільєю". На перемогу іспанців ставки приймаються як 1,22 до 1, тоді як успіх львів`ян оцінюється коефіцієнтом 13,00 до 1. Нічия - 6,00 до 1.

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Алкмаар" відбудеться сьогодні о 20:00, пряма трансляція на ICTV. О 22:05 в Генуї почнуть свій матч "Сампдорія" і "Металіст" (Футбол) , в цей же час в Іспанії вийдуть на поле "Севілья" і "Карпати" (ICTV).

Ліга