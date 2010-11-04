Ахметову сподобався рахунок в матчі з Арсеналом

Президентові донецького «Шахтаря» Рінату Ахметову сподобався рахунок в матчі Ліги чемпіонів у Донецьку, де вчора «гірники» здобули перемогу над лондонським «Арсеналом» - 2:1.

"Гру ми проаналізуємо пізніше. Мені сподобався рахунок, і я задоволений, що наша команда виграла, - цитує Ахметова офіційний сайт клубу. - Ми здобули заслужену перемогу, незважаючи на те, що початок ігри для нас був дуже складним – ми пропустили гол, і в плані психології було трохи неприємно. Особливо якщо пригадати те, що було в Лондоні, було удвічі неприємно. Але головне, що після цього ми створили багато моментів, повинні були забити один, другий і третій м`яч. У результаті все одно наша команда дотисла «Арсенал». Це непроста команда, це «Арсенал»! Зрівняли рахунок, вийшли вперед, і саме з таким рахунком матч закінчився. Я дуже задоволений".

Президент клубу розповів і про наступну мету «Шахтаря» - 1/8 Ліги чемпіонів.

«Мені здається, ми заслужили три очки, і команда провела сьогоднішню гру на високому рівні. Завжди є якісь помилки – це потрібно буде проаналізувати і гравцям, і Мірчі Луческу. А до наступного матчу потрібно підготуватися на найвищому рівні. Я хочу ще раз сказати, що наше завдання – вийти в 1/8 Ліги чемпіонів. Про це я говорю не стільки сьогодні, коли ми перемогли і бачимо три очки, а про це я говорив і вчора. Вчора я вам сказав, що велика поразка з рахунком 1:5 зробить нас сильнішими», - сказав Ахметов.