Сьогодні оголосять переможця конкурсу на проведення Євро-2012

У Кардиффі (Велика Британія) буде визначено країну-переможницю конкурсу на проведення Чемпіонату Європи з футболу-2012.

Напередодні за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО в Кардиффі (Велика Британія) відбулася презентації фінальної заявки України і Польщі на проведення Євро-2012.

Оголошення результатів конкурсу відбудеться сьогодні о 12.30 за київським часом.