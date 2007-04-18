Сьогодні оголосять переможця конкурсу на проведення Євро-2012
09:53, 18 квітня 2007Спорт
1073
Чекати на результат - трохи більше 2 годин
У Кардиффі (Велика Британія) буде визначено країну-переможницю конкурсу на проведення Чемпіонату Європи з футболу-2012.
Напередодні за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО в Кардиффі (Велика Британія) відбулася презентації фінальної заявки України і Польщі на проведення Євро-2012.
Оголошення результатів конкурсу відбудеться сьогодні о 12.30 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter