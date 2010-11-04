Результати 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів (групи E-H)

Закінчилися матчі 4-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів в групах E-H

Група E Базель - Рома 2:3 (Фрай 69, Шачирі 82 - Менез 17, Тотті 26 пен., Греко 76)

Клуж - Баварія 0:4 (Гомес 13, 24, 71, Мюллер 90)

Після чотирьох турів Баварія має 12 очок, Рома 6, Клуж і Базель - по 3.

Група F Жиліна - Марсель 0:7 (Жиньян 12, 21, 55, Хайнце 24, Ремі 37, Гонсалес 52, 64)

Челсі - Спартак 4:1 (Анелька 50, Дрогба 62 пен., Іванович 66, 90 - Баженов 86)

Після чотирьох турів Челсі має 12 очок, Спартак і Марсель - по 6, Жиліна 0.

Група G Мілан - Реал 2:2 (Індзагі 67, 79 - Ігуан 45, Леон 90)

Осер - Аякс 2:1 (Саммарітано 9, 83 - Алдервейрельд 80)

Після чотирьох турів Реал має 10 очок, Мілан 5, Аякс 4, Осер 3.

Група H

Партизан - Брага 0:1 (Мойзес 35)

Шахтар - Арсенал 2:1 (Чигринський 28, Едуардо 45 - Волкотт 10)

Після чотирьох турів Арсенал і Шахтар мають по 9 очок, Брага 6, Партизан 0.