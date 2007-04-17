Воронін забив найкрасивіший гол у кар`єрі (відео)

Гол українського форварда "Байєра" Андрія Вороніна у ворота "Баварії", в Німеччині називають найефектнішим в нинішньому сезоні, пише газета "Сегодня"

Воротар "Баварії" Олівер Кан так висловився про цей удар: "Все, що я відчув, це рух повітря".

Сам українець називає цей гол найкрасивішим у своїй кар`єрі

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