Воронін забив найкрасивіший гол у кар`єрі (відео)
22:20, 17 квітня 2007Спорт
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Олівер Кан відчув лише "рух повітря"
Гол українського форварда "Байєра" Андрія Вороніна у ворота "Баварії", в Німеччині називають найефектнішим в нинішньому сезоні, пише газета "Сегодня"
Воротар "Баварії" Олівер Кан так висловився про цей удар: "Все, що я відчув, це рух повітря".
Сам українець називає цей гол найкрасивішим у своїй кар`єрі
Відео дивіться тут
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