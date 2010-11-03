Арсенал прилетів у Донецьк без чотирьох гравців основи

У матчі 4 туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Арсенал", який відбудеться сьогодні, не гратимуть Фабрегас, Аршавін, Сонг і Денілсон, які залишилися в Лондоні.

Про це на передматчевій прес-конференції розповів наставник "канонірів" Арсен Венгер.

"Не прилетіли Фабрегас, Аршавін, Сонг і Денілсон. Як ви знаєте, вони грали у нашій попередній грі. До того ж Аршавін, на жаль, себе почуває не дуже добре. У нього якийсь вірус", - цитує Вегера офіційний сайт "Шахтаря".

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