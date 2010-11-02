ФК "Металіст" подав скаргу до Лозанського суду

Харківський футбольний клуб «Металіст» подав до Спортивного арбітражного суду в м. Лозанну (Швейцарія) заяву про апеляційне оскарження рішення Апеляційного комітету Федерації футболу України від 19 жовтня 2010 року, яким було визнано договірним матч «Металіст» - «Карпати» сезону 2007/2008 і застосовано санкції до обох клубів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», у своїй заяві харківський клуб вимагає відміни рішення АК ФФУ у вказаній справі, включаючи: відміну визнання матчу «Металіст» - «Карпати» сезону 2007/2008 Чемпіонату України з футболу договірним, відміну всіх санкцій, накладених на ФК «Металіст» і особисто на спортивного директора клубу Євгена КРАСНИКОВА та футболіста Сергія ПШЕНИЧНИХ.

ФК також вимагає відшкодування всіх витрат, понесених ФК «Металіст» у зв`язку з цією справою.

Президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ так прокоментував факт подачі апеляції: «Як я і обіцяв харків`янам і всім уболівальникам, ми йдемо до Лозанни, щоб добитися справедливості».