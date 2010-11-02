Шахтар - «найбрудніша» команда України

Лідер чемпіонату України донецький "Шахтар" є найбільш недисциплінованою командою Прем`єр-ліги. За 15 матчів футболісти "Шахтаря" отримали 33 жовтих і 4 червоних картки.

Вилучення в пасиві Олександра Кучера, Василя Кобіна, Алекса Тейшейри і Даріо Срни. А за жовтими картками лідирує Разван Рац - він набрав 6 "гірчичників".

У трійку "найбрудніших" команд першого кола також увійшли "Кривбас" (33 попередження + 3 вилучення) і сімферопольська "Таврія" (39 попереджень і 1 вилучення).

А найбільш дисциплінованою командою Прем`єр-ліги у першому колі стала "Ворскла". Гравцям полтавського клубу було винесено 21 попередження і показана лише одна червона картка. Друге місце у донецького "Металурга" (25 попереджень + 1 вилучення), а третє - у столичної "Оболоні" (26 попереджень і 1 вилучення).

"Металіст", "Динамо" і "Дніпро" знаходяться в середині таблиці дисциплінарних покарань. У пасиві харків`ян і киян по 30 попереджень і по одному вилученню. У гравців "Дніпра" на одну жовту картку менше.

Додамо, що після першого кола не залишилось команд, футболісти яких не отримали хоча б одне вилучення.

ТСН