Мілевський: шампанське не розпивали...

Нападник Динамо Артем Мілевський прокоментував принизливу поразку Іллічівця і власний рекорд (Прем`єр-ліга, 15 тур Динамо - Іллічівець 9:0).

"Шампанське не розпивали - ми ж не у фіналі Ліги чемпіонів розгром влаштували. Зрозуміло, що всі були дуже раді такій великій перемозі, але розслаблятися і святкувати приводу все ж таки немає", - цитує Артема Спорт-Экспресс в Украине.

"Перекинувся з хлопцями кількома словами - і ми прийшли до спільної думки, що стало набагато легше грати. З`явилася якась легкість. Думаю, ця перемога допомогла нам розкріпачитися в психологічному плані".

Про список бомбардирів: "Я якраз збираюся дзвонити Євгену Селезньову (сміється). Напевно, через годинку його наберу і повідомлю, що його головний конкурент повернувся. Тим, хто встиг списати мене з рахунків, можу сказати, що боротьба тільки починається. Скажімо так: я нікуди не йшов із бомбардирських перегонів - просто тимчасово був відсутній".

Про майбутній матч з АЗ Алкмаар: "Ніякого розслаблення не буде. Впевнений: у четвер стадіон буде заповнений. Ми зобов`язані викладатися на всі сто. Треба визнати, що Динамо належить провести один з найважливих матчів сезону".

Football.ua