Шева може вийти на поле вже в четвер

Форвард київського "Динамо" Андрій Шевченко, який пропустив дві останні гри команди в Кубку та чемпіонаті України, може вийти на поле в матчі 4 туру Ліги Європи з голландським АЗ Алкмаар, передає Чемпіон.

"У суботу Шевченко вже тренувався в основній групі без будь-яких обмежень. Вірогідність його участі в матчі з АЗ 70 відсотків", - розповів після гри з "Іллічівцем" президент столичного клубу Ігор Суркіс.

В рамках групового раунду Ліги Європи 4 листопада київське «Динамо» вдома зіграє з голландським клубом «Алкмаар».

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