Результати 15-го туру Чемпіонату України з футболу
Лідерська трійка пішла у відрив
Закінчився 15-й тур Чемпіонату України з футболу
Динамо - Іллічівець 9:0 (Ярмоленко 12, Гусєв 25, Мілевський 28, 30, 45, 59, Савін 41 автогол, Гільєрме 72, да Сілва 77)
Металург Д - Волинь 0:2 (Піщур пен. 62, Парасків 89)
Кривбас - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49)
Таврія - Севастополь 2:1 (Корнєєв 4, Шандрук 75 автогол - Левандовський 41)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Ворскла - Карпати 1:1 (Янузі 23 - Кузнєцов 52)
Дніпро - Шахтар 0:1 (Адріано 26)
Металург З - Зоря 1:0 (Аржанов 22)
Металіст - Оболонь 2:1 (Олійник.57, Едмар 80 - Мирошниченко 89)
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Ігри 16-го туру відбудуться
5 листопада
Ворскла (19) - Волинь (18)
6 листопада
Севастополь (14) - Зоря (15)
Кривбас (17) - Шахтар (40)
Металург З (6) - Арсенал (21)
7 листопада
Металург Д (18) - Іллічівець (14)
Динамо (35) - Оболонь (15)
Металіст (31) - Таврія (18)
Карпати (24) - Дніпро (27)