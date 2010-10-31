Тренер донецького «Металурга» подає у відставку

Головний тренер футбольного клубу «Металург» (Донецьк) болгарський фахівець Нікола КОСТОВ подає у відставку.

Про це він заявив сьогодні у Донецьку на прес-конференції після матчу Прем`єра-ліги з «Волинню» (Луцьк), який гравці “Металургу” програли з рахунком 0:2, повідомили УНІАН у прес-службі «Металурга».

Привітавши «Волинь» з перемогою, Н.КОСТОВ сказав: «Я думаю, що прийшов такий момент, коли треба говорити відкрито і офіційно. Думаю, що буде краще, якщо я піду з команди. Так всі роблять – так зроблю і я».

Н.КОСТОВ подякував керівникам клубу, які створили «відмінні умови у тренувальному процесі».

«Хочу подякувати усім моїм співробітникам, тренерам, усім гравцям», - відзначив Н.КОСТОВ.