Результати 10-го туру англійської Прем'єр-ліги

Зіграні сьогоднішні матчі 10-го туру англійської Прем`єр-ліги

Астон Вілла - Бірмінгем 0:0

Ньюкасл - Сандерленд 5:1 (Нолан 25, 33 74, Амеобі 45, 69 - Бент 90)

Болтон - Ліверпуль 0:1 (Родрігес 85)

Нагадаємо, що вчора зіграли

Евертон - Сток Сіті 1:0 (Айєгбені 66).

Блекберн - Челсі 1:2 (Мваруварі 20 - Анелька 38, Іванович 83).

Фулхем - Віган 2:0 (Демпсі 29, 44).

Арсенал - Вест Хем 1:0 (Сонг 87).

Вулверхемптон - Манчестер Сіті 2:1 (Міліяш 29, Едвардс 56 - Адебайор 22).

МЮ - Тоттенхем 1:0 (Нані 30).

Лідерська трійка змогла наочно відірватися від переслідування. Група з п`ятьох команд, які набрали по 12 очок, розташована на однаковій відстані як від передостаннього, так і від 5-го місця.

...Завтра тур завершать Блекпул (10) - Вест Бромвич (15)

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В 11-му турі гратимуть

6 листопада

Болтон (12) - Тоттенхем (15)

Бірмінгем (11) - Вест Хем (6)

Блекпул (10*) - Евертон (13)

Фулхем (12) - Астон Вілла (12)

Блекберн (9) - Віган (10)

МЮ (20) - Вулверхемптон (9)

Сандерленд (12) - Сток Сіті (10)

7 листопада

Вест Бромвич (15*) - Манчестер Сіті (17)

Арсенал (20) - Ньюкасл (14)

Ліверпуль (12) - Челсі (25)