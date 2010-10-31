Результати 10-го туру англійської Прем'єр-ліги
Ліверпуль "ожив"
Зіграні сьогоднішні матчі 10-го туру англійської Прем`єр-ліги
Астон Вілла - Бірмінгем 0:0
Ньюкасл - Сандерленд 5:1 (Нолан 25, 33 74, Амеобі 45, 69 - Бент 90)
Болтон - Ліверпуль 0:1 (Родрігес 85)
Нагадаємо, що вчора зіграли
Евертон - Сток Сіті 1:0 (Айєгбені 66).
Блекберн - Челсі 1:2 (Мваруварі 20 - Анелька 38, Іванович 83).
Фулхем - Віган 2:0 (Демпсі 29, 44).
Арсенал - Вест Хем 1:0 (Сонг 87).
Вулверхемптон - Манчестер Сіті 2:1 (Міліяш 29, Едвардс 56 - Адебайор 22).
МЮ - Тоттенхем 1:0 (Нані 30).
Лідерська трійка змогла наочно відірватися від переслідування. Група з п`ятьох команд, які набрали по 12 очок, розташована на однаковій відстані як від передостаннього, так і від 5-го місця.
...Завтра тур завершать Блекпул (10) - Вест Бромвич (15)
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В 11-му турі гратимуть
6 листопада
Болтон (12) - Тоттенхем (15)
Бірмінгем (11) - Вест Хем (6)
Блекпул (10*) - Евертон (13)
Фулхем (12) - Астон Вілла (12)
Блекберн (9) - Віган (10)
МЮ (20) - Вулверхемптон (9)
Сандерленд (12) - Сток Сіті (10)
7 листопада
Вест Бромвич (15*) - Манчестер Сіті (17)
Арсенал (20) - Ньюкасл (14)
Ліверпуль (12) - Челсі (25)