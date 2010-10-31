Динамо - Іллічівець 9:0
17:48, 31 жовтня 2010Спорт
9075
Результати матчів 15 туру Чемпіонату України
Завершилися матчі 15 туру Чемпіонату України з футболу:
Динамо - Іллічівець 9:0 (Ярмоленко 12, Гусев 25, Мілевський 28, 30, 45, 59, Савін авт 41, Гільєрме 72, да Сілва 77)
Металург Д - Волинь 0:2 (Піщур пен. 62, Парасків 89)
Кривбас - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49)
Таврія - Севастополь 2 :1 (Корнєєв 4, Шандрук авт. 75 - Левандовські 41)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter