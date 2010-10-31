Динамо - Іллічівець 9:0

Результати матчів 15 туру Чемпіонату України

Завершилися матчі 15 туру Чемпіонату України з футболу: Динамо - Іллічівець 9:0 (Ярмоленко 12, Гусев 25, Мілевський 28, 30, 45, 59, Савін авт 41, Гільєрме 72, да Сілва 77) Металург Д - Волинь 0:2 (Піщур пен. 62, Парасків 89) Кривбас - Арсенал 1:1 (Боровик 91 - Закарлюка пен. 49) Таврія - Севастополь 2 :1 (Корнєєв 4, Шандрук авт. 75 - Левандовські 41)

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