Лідери англійської Прем'єр-ліги не поступаються позиціями

Зіграні сьогоднішні матчі 10-го туру англійської Прем`єр-ліги

Евертон - Сток Сіті 1:0 (Айєгбені 66). У Сток Сіті - третій програш поспіль. 10 очок за чотири тури вивели Евертон поки на 7-му позицію, але всі найближчі переслідувачі гратимуть завтра.

Блекберн - Челсі 1:2 (Мваруварі 20 - Анелька 38, Іванович 83). Навряд чи Блекберн (1 очко за чотири тури) розраховував виправити справи саме в цій грі. У Челсі 25 очок.

Фулхем - Віган 2:0 (Демпсі 29, 44). Фулхем вигравав востаннє в 4-му турі, а одержав останнє очко - в 7-му... І ось виграш - і одразу з 16-го місця на 8-е (щоправда, завтра його спустять на 2-3 позиції).

Арсенал - Вест Хем 1:0 (Сонг 87). Вест Хем залишився внизу таблиці один. Можливо, наступна гра проти Бірмінгема буде перспективніша, ніж проти "канонірів", які здобули три виграші поспіль, мають 20 очок і посідають друге місце.

Вулверхемптон - Манчестер Сіті 2:1 (Міліяш 29, Едвардс 56 - Адебайор 22). Сюрприз туру. МС так упевнено йшов вперед, в "вовки" так впевнено сиділи внизу, маючи один виграш - і той в першому турі... Але закріпити успіх буде важко: наступна гра Вулверхемптона з МЮ.

МЮ - Тоттенхем 1:0 (Нані 30). Перемігши, Тоттенхем міг увійти до трійки, а так у трійці залишається МЮ з 20 очками.

Завтра тур продовжать

Астон Вілла (11) - Бірмінгем (10)

Ньюкасл (11) - Сандерленд (12)

Болтон (12) - Ліверпуль (9)

... і 1 листопада завершать Блекпул (10) - Вест Бромвіч (15)