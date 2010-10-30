Результати матчів 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург (Запоріжжя)... виграв

Зіграно сьогоднішні матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу Ворскла - Карпати 1:1 (Янузі 23 - Кузнєцов 52) Дніпро - Шахтар 0:1 (Адріано 26) Металург З - Зоря 1:0 (Аржанов 22) Металіст - Оболонь 2:1 (Олійник.57, Едмар 80 - Мирошниченко 89) Завтра тур завершать Таврія (15) - Севастополь (14) Кривбас (16) - Арсенал (20) Металург Д (18) - Волинь (15) Динамо (32) - Іллічівець (14)

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