Воротар "Барселони" свиснув за суддю і вилетів на дві гри

Контрольно-дисциплінарна комісія ухвалила дискваліфікувати воротаря "Барселони" Хосе Пінто на два матч за неспортивну поведінку, повідомляє сайт УЕФА.

Під час матчу третього туру групового раунду Ліги чемпіонів, він голосно свиснув у момент атаки "Копенгагена", намагаючись зімітувати свисток судді, і таким чином дезорієнтував нападаючого данського клубу Сезара Сантіні.

У результаті цієї дискваліфікації Пінто, який не є основним воротарем чемпіонів Іспанії, пропустити наступні два матчі свого клубу в цьому турнірі – матч-відповідь проти "Копенгагена" і зустріч з грецьким "Панатінаїкосом".