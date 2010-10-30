УЄФА заборонила продавати сербам квитки

Збірній Італії зарахована технічна перемога з рахунком 3:0 в матчі з командою Сербії, уболівальники якої влаштували 12 жовтня заворушення на трибунах стадіону в Генуї, повідомляє ІТАР-ТАСС. Таким є головний підсумок засідання контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) Союзу європейських футбольних асоціацій, що пройшов сьогодні в Ньоне (Швейцарія).

Крім того, команда Сербії мусить провести два найближчі домашні матчі національної збірної без глядачів. Дискваліфікація на другу гру має умовний характер з випробувальним терміном два роки.

КДК УЄФА до того ж оштрафувала Футбольну асоціацію Сербії на 120 тис. євро і наказав їй утриматися від замовлення квитків для сербських уболівальників на решту виїзних матчіів збірної Сербії в кваліфікації Євро-2012.

Матч, який набув скандальної популярності, був зупинений на 6-й хвилині після того, як кілька сербських уболівальників закидали поле димовими шашками і петардами. Хуліганські акції переросли на зіткнення з італійською поліцією. В результаті 16 осіб, включаючи двох вартових порядку, одержали поранення. 17 сербів було затримано.