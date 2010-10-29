Телебачення покаже усі матчі 15 туру української Прем'єр-ліги

Поєдинок туру - Дніпро - Шахтар

Усі матчі 15 туру Чемпіонату України з футболу транслюватимуться на телебаченні. 30 жовтня "Ворскла" - "Карпати" 15:00 (Перший) "Дніпро" - "Шахтар" 16:30 (1+1) "Металург" З - "Зоря" 17:00 (Футбол) "Металіст" - "Оболонь" 19:00 (2+2) 31 жовтня "Таврія" - "Севастополь" 13:30 (Футбол) "Кривбас" - "Арсенал" 14:00 (2+2) "Металург" Д - "Волинь" 15:30 (Футбол) "Динамо" - "Іллічівець" 16:00 (2+2) Чемпіон

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