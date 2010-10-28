Результати жеребкування 1/4 Кубка України з футболу
14:27, 28 жовтня 2010Спорт
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У динамівців найлегший суперник?
Сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з футболу.
У чвертьфінальній стадії - лише одна команда з Першої ліги.
Сталь (Алчевськ) - Динамо (Київ)
Карпати (Львів) - Арсенал (Київ)
Зоря (Луганськ) - Дніпро (Дніпропетровськ)
Шахтар (Донецьк) - Металург (Запоріжжя)
Матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 10 листопада 2010 року.
За матеріалами Чемпіону
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