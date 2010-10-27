У Кременчуку футбольних фанатів і міліцію довелось розбороняти ОМОНу
Грали Кремінь з Дніпром
Сьогодні, 27 жовтня, о 14:00 у Кременчуку Полтавської області на стадіоні «Політехнік» почався футбольний матч між місцевою командою «Кремінь» і дніпропетровським «Дніпром».
Як передає кореспондент УНІАН, після того, як гості забили перший гол у ворота кременчужан, уболівальники «Дніпра» підпалили факели й почали кидати їх на поле.
Суддя зупинив гру.
Пожежники почали гасити факели, а міліція виявляти паліїв. Останнє викликало обурення вболівальників, і вони накинулися на міліціонерів.
На місце бійки було викликано ЗМОП.
Футболісти «Дніпра» також намагалися заспокоїти своїх уболівальників.
Після бійки в міліції повідомили, що 6 осіб затримано за хуліганські дії. Міліціонери не постраждали.
Матч після вимушеної перерви було продовжено.