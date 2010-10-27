У Кременчуку футбольних фанатів і міліцію довелось розбороняти ОМОНу

Сьогодні, 27 жовтня, о 14:00 у Кременчуку Полтавської області на стадіоні «Політехнік» почався футбольний матч між місцевою командою «Кремінь» і дніпропетровським «Дніпром».

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як гості забили перший гол у ворота кременчужан, уболівальники «Дніпра» підпалили факели й почали кидати їх на поле.

Суддя зупинив гру.

Пожежники почали гасити факели, а міліція виявляти паліїв. Останнє викликало обурення вболівальників, і вони накинулися на міліціонерів.

На місце бійки було викликано ЗМОП.

Футболісти «Дніпра» також намагалися заспокоїти своїх уболівальників.

Після бійки в міліції повідомили, що 6 осіб затримано за хуліганські дії. Міліціонери не постраждали.

Матч після вимушеної перерви було продовжено.