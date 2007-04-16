Ющенко летить в Англію на засідання УЄФА
11:12, 16 квітня 2007Спорт
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Голосування відбудеться в Кардіффі
У вівторок, 17 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Великої Британії.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у місті Кардіфф В.ЮЩЕНКО візьме участь у заключній презентації України та Республіки Польща на засіданні Виконкому УЄФА щодо здобуття права приймати у 2012 році фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу.
Як повідомлялося, 17-18 квітня у м. Кардіфф відбудеться засідання Виконкому УЄФА, на якому буде визначено країну-організатора Чемпіонату Європи 2012 року.
Крім України та Польщі на проведення Євро-2012 претендують Хорватія з Угорщиною, а також Італія.
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