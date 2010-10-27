Бразилець Андре визнав, що адаптація у Динамо трохи затягнулася

Бразильський форвард "Динамо" Андре зіштовхнувся з непередбаченими складнощами під час адаптації до українського футболу.

Про це сам футболіст розповів "Газете по-киевски".

"Психологічно почуваюся пригніченим. Можливо, моя адаптація у "Динамо" трохи і затягнулася", - зізнався бразилець.

"Чекаю, що Лужний надасть мені шанс. На жаль, розмови із ним поки не було. Я розумію, що він головний тренер і йому приймати рішення, але мені так нічого і не пояснювали", - сказав Андре.

"За Лужного тренування стали цікавіші. Ми більше працюємо з м`ячем, більше виконуємо ігрових вправ. Мені такі заняття до душі, я тренуюся із задоволенням", - зазначив він.

"У Бразилії є команди, які за схемою чимось нагадують "Динамо". Інша справа, що стиль українського футболу зовсім інший. Тут він більш контактний, більш силовий і жорсткий. Він дійсно мені незвичний", - вважає форвард.

"Але як гравець "Динамо" я зобов`язаний його прийняти і перебудуватися. Мені потрібен перший гол, і все налагодиться", - сподівається він.

"Я не запам`ятовую прізвища всіх партнерів по команді. А що, хіба це проблема? У мене з усіма гарні відносини. Дружу із Зозулею, Ярмоленком, Гармашем", - розповів Андре.

"У плані побуту в мне жодних проблем. Швидко освоїтися допомогли мої партнери-земляки і батько, який живе тут зі мною", - сказав він.

"Зрозуміло, що до деяких речей ще потрібно звикати. Наприклад, до мови, яку я посилено вчу. І до української їжі. Нічого не маю проти місцевих страв, але якщо є можливість, харчуюся бразильської кухнею - м`ясо, риба, овочі, боби", - додав він.

Також Андре додав, що інформація про те, що його батько в бразильській пресі критикував "Динамо" за те, що сина мало випускають на поле, є неправдивою. Сам нападник сподівається, що зможе заграти в Україні у той футбол, в який грав на батьківщині, адже його підтримують і вболівальники, і преса.

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