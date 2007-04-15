Челсі у фіналі!
Доля матчу вирішилася у доданий час
|Автор переможного голу - Міхаель Баллак. Фото Reuters/Yahoo!
Челсі порадував уболівальників швидким голом. На 17 хвилині Дрогба поборовся перед штрафним, відкинув м`яч Баллаку, який пасом в штрафний вивів Лемпарда на зручну позицію, той обіграв захисника і точним ударом відправив м`яч у дальній кут.
Андрій Шевченко вийшов на полі в стартовому складі. На початку другого тайму примудрився не потрапити в порожні ворота.
На 64 хвилині захисники лондонців випустили Робертса, який вискочив першим на подачу і забив ударом в дотик у ближній кут - 1:1.
Калу, який вийшов замість Шеви, так само не був помітний на полі. На останніх секундах доданого часу Лемпард заробляє кутовий. Але удар Фрідель відбиває, до того ж суддя фіксує фол в нападі.
Перший додатковий тайм вийшов дуже наполегливим і без яскравих моментів.
На початку другого тайму після комбінації з Райт-Філіпсом на правому фланзі, Калу скидає м`яч в штрафну на Баллака який відправляє його в дальній кут. Блекберн з останніх сил пішов на штурм воріт "аристократів", на кутовий прийшов навіть Фрідель, але все було марно. 32 хвилини додаткового часу зіграно. Челсі у фіналі Кубка Англії.