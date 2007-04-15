Підсумки 22 туру Чемпіонату України з футболу
19:57, 15 квітня 2007Спорт
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Між лідерами, як і раніше, 2 очки
Завершився 22 тур Чемпіонату України з футболу. Динамівці насилу добули 3 очки, буквально вирвавши у "Іллічівця" перемогу. Таким чином киян і «Шахтар» як і раніше розділяють 2 очки. 1) "Динамо" (Київ) 56 очок, 2) «Шахтар» (Донецьк) 54 очки, 3) «Металіст» (Харків) 39 очок.
Результати 22 туру"Таврія" (Сімферополь) - "Шахтар" (Донецьк) 1:3
"Іллічівець" (Маріуполь) - "Динамо" (Київ) 2:3
"Металіст" (Харків) - "Металург" (Запоріжжя) 1:0
"Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) 1:2
"Дніпро" (Дніпропетровськ) - ФК Харків 1:0
"Зоря" (Луганськ) - "Кривбас" (Кривий Ріг) 2:1
"Металург" (Донецьк) - "Чорноморець" (Одеса) 1:0
"Арсенал" (Київ) - "Сталь" (Алчевськ) 1:3
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