Підсумки 22 туру Чемпіонату України з футболу

Між лідерами, як і раніше, 2 очки

Завершився 22 тур Чемпіонату України з футболу. Динамівці насилу добули 3 очки, буквально вирвавши у "Іллічівця" перемогу. Таким чином киян і «Шахтар» як і раніше розділяють 2 очки. 1) "Динамо" (Київ) 56 очок, 2) «Шахтар» (Донецьк) 54 очки, 3) «Металіст» (Харків) 39 очок. Результати 22 туру "Таврія" (Сімферополь) - "Шахтар" (Донецьк) 1:3 "Іллічівець" (Маріуполь) - "Динамо" (Київ) 2:3 "Металіст" (Харків) - "Металург" (Запоріжжя) 1:0 "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) 1:2 "Дніпро" (Дніпропетровськ) - ФК Харків 1:0 "Зоря" (Луганськ) - "Кривбас" (Кривий Ріг) 2:1 "Металург" (Донецьк) - "Чорноморець" (Одеса) 1:0 "Арсенал" (Київ) - "Сталь" (Алчевськ) 1:3

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