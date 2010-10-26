ФІФА вперше назве найкращого тренера року

Вперше в історії в січні ФІФА вручить премію найкращому тренеру року. У розширеному списку поки 10 претендентів, але 6 грудня він скоротиться до трьох прізвищ.

Найкращий тренер року буде названий 10 січня на урочистій церемонії в Цюріху.

Претенденти на звання найкращого тренера року за версією ФІФА:

Карло Анчелотті (Італія, Челсі)

Вісенте Дель Боске (збірна Іспанії)

Алекс Фергюсон (Шотландія, Манчестер Юнайтед)

Хосеп Гвардіола (Іспанія, Барселона)

Йоахім Лев (збірна Німеччини)

Жозе Моурінью (Португалія, Інтер / Реал)

Оскар Табарес (збірна Уругваю)

Луї ван Галь (Голландія, Баварія)

Берт ван Марвейк (збірна Голландії)

Арсен Венгер (Франція, Арсенал)

Раніше, ФІФА і французький журнал France Football оприлюднили список претендентів на "Золотий м`яч" - приз найкращому футболістові світу за підсумками 2010 року. Кандидатами на це звання стали 23 футболісти, у тому числі сім гравців збірної Іспанії.

Gazeta.ua