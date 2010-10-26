ФІФА вперше назве найкращого тренера року
|Карло Анчелотті
Найкращий тренер року буде названий 10 січня на урочистій церемонії в Цюріху.
Претенденти на звання найкращого тренера року за версією ФІФА:
Карло Анчелотті (Італія, Челсі)
Вісенте Дель Боске (збірна Іспанії)
Алекс Фергюсон (Шотландія, Манчестер Юнайтед)
Хосеп Гвардіола (Іспанія, Барселона)
Йоахім Лев (збірна Німеччини)
Жозе Моурінью (Португалія, Інтер / Реал)
Оскар Табарес (збірна Уругваю)
Луї ван Галь (Голландія, Баварія)
Берт ван Марвейк (збірна Голландії)
Арсен Венгер (Франція, Арсенал)
Раніше, ФІФА і французький журнал France Football оприлюднили список претендентів на "Золотий м`яч" - приз найкращому футболістові світу за підсумками 2010 року. Кандидатами на це звання стали 23 футболісти, у тому числі сім гравців збірної Іспанії.