Пілот ”Феррарі” виграв Гран-прі Бахрейна

Переможцем "Гран-прі Бахрейна", 3-го етапу чемпіонату світу "Формули-1", став пілот "Феррарі" Феліпе Масса.

Другим фінішував Льюїс Хемілтон ("Макларен"), а третім - Кімі Райкконен ("Феррарі"). Четверте місце зайняв Нік Хайдфельд ("БМВ-Заубер"), а чинний чемпіон Фернандо Алонсо ("Макларен") побачив клітчастий прапор п`ятим.

Також до залікової вісімки "Гран-прі Бахрейна" увійшли Роберт Кубіца ("БМВ-Заубер"), Ярно Труллі ("Тойота") і Джанкарло Фізікелла ("Рено").

У особистому заліку чемпіонату світу тепер лідирують відразу три пілоти - Алонсо, Райкконен і Хемілтон: вони набрали по 22 очки. На четверте місце піднявся Масса (17), а замикає першу п`ятірку Хайдфельд (15).

У Кубку конструкторів як і раніше лідирує "Макларен" (44 очки), але "Феррарі" (39) скоротила відставання з 9 по 5 балів. Третім йде "БМВ-Заубер" (18).