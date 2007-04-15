Кличко втратив інтерес до Валуєва

Після бою Миколи Валуєва і Руслана Чагаєва, який завершився поразкою росіянина, журналісти попросили Володимира Кличка прокоментувати цей поєдинок. Український важкоатлет віддав перевагу узбецькому боксерові: "Руслан Чагаєв без сумніву поєдинок виграв, показавши хорошу техніку. Звичайно було цікаво спостерігати те, як маленький важкоатлет, переміг такого великого супертяжа."

На запитання чи буде він і далі добиватися бою з Валуєвим Кличко відповів: "Без поясу, Микола Валуєв, разом з Вілфрідом Заурляндом і Доном Кінгом, мені нецікавий, оскільки, моєю метою є проведення поєдинків за об`єднання титулів чемпіона світу.

Володимир підтвердив, що 7 липня він вийде в ринг проти Леймона Брюстера. За попередніми даними поєдинок має відбутися в Кельні, проте місце проведення може ще змінитися.

Сайт братів Кличків