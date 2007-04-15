Манчестер Юнайтед став першим фіналістом Кубка Англії

12:40, 15 квітня 2007
Спорт
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Слово за Челсі

У суботу в Англії крім матчів чергового туру Прем`єр-ліги пройшов перший півфінал національного Кубка. «Манчестер Юнайтед» після феєричного розгрому «Роми» на своєму полі забив ще чотири голи у ворота одного з аутсайдерів Прем`єр-ліги «Вотфорда» і першим забронював собі місце на «Вемблі» у фінальному матчі Кубка Англії.

Головним героєм цього поєдинку у складі манкуніанців став Вейн Руні. Саме він вже на 7-ій хвилині матчу відкрив рахунок - комбінацію, яка завершилася голом почав Майкл Керрік, який відпасував на Алана Сміта, той у свою чергу проштовхнув м`яч на Руні і нападаючий збірної Англії потужним ударом з 20-ти метрів розпечатав ворота Річарда Лі.

«Вотфорд» не збирався здаватися без бою і впевнено провів наступні 15 хвилин. Перехопивши ініціативу, господарі зуміли зрівняти рахунок. Томмі Сміт головою скинув м`яч під удар Хамеру Буаззі і той не без допомоги рикошету від Габріеля Хайнце зумів послати м`яч у ворота Едвіна ван дер Сара. Проте, радість уболівальників «Вотфорда» була недовгою –вже за дві хвилини після гола господарів поля МЮ знову вийшов уперед - автор першого забитого м`яча в матчі Вейн Руні протягнув м`яч, а потім видав пас Кріштіану Роналду на лінію воротарського майданчика і португалець не промахнувся. За кілька хвилин до свистка арбітра на перерву гравців «Юнайтед» чекала, мабуть, найнеприємніша несподіванка в матчі - через травму поле вимушений був залишити центральний захисник Ріо Фердинанд. Даррен Флетчер, який замінив його активно увійшов у гру і за лічені секунди до перерви міг забити у ворота Лі третій м`яч, але кіпер «Вотфорда» цього разу був назирці.

Друга половина матчу почалася з гострих атак господарів поля. Гравці «Вотфорда», яких підганяли фанати, створили декілька моментів біля воріт голландського кіпера МЮ, але неточність у фінальній стадії атак не дозволила їм зрівняти рахунок удруге в матчі. Манкуніанці упевнено оборонялися, а на 66-ій хвилині завдали суперникові вирішального удару - Алан Сміт одержавши від суперника достатньо вільного простору, точним пасом знайшов Руні і той оформив дубль.

Після цього, «Вотфорд» занепав духом і остаточно кинув грати – Лі довелося потрудитися, витягуючи небезпечні удари гравців МЮ, щоб не довести рахунок до того, що був зафіксований у середині тижня в Манчестері, коли «Юнайтед» громив «Рому». Проте, один удар кіпер господарів поля так і не зміг зупинити - на 82-ій хвилині Кірен Річардсон, що змінив на полі Кріштіану Роналду, одержавши м`яч від того самого Алана Сміта встановив остаточний рахунок на табло. Уболівальники «Вотфорда» пораділи лише поверненню на поле Марлона Кінга, який пропустив через травму велику частину сезону, а в цьому поєдинку вийшов на заміну і відіграв 12 хвилин. Форварда зустріли оваціями.

Таким чином, МЮ став першим фіналістом Кубка Англії. Суперник манкуніанців визначиться в неділю в поєдинку «Блекберна» з лондонським «Челсі». Нагадаємо, що фінал Кубка заплановано на 19 травня.

Кубок Англії. Півфінал

«Вотфорд» - МЮ - 1:4 (1:2)

Голи: Буазза, 26 - Руні, 7, 66. Кріштіану Роналду, 28. Річардсон, 82

«Вотфорд»: Лі, Маріаппа (Дойлі, 88), Карлісл, Стюарт, Демеріт, Чемберс (Кабба, 70), Сміт, Мехон, Френсіс, Буазза, Пріскін (Кінг, 78)

МЮ: Ван дер Сар, Евра, Фердинанд (Флетчер, 40), Браун, Хайнце, Кріштіану Роналду (Річардсон, 77), Скоулз, Керрік, Гіггз (Сульшер, 83), Сміт, Руні.

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