Участь Шеви в матчі Кубка України - під питанням

Завтра відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Сьогодні до Києва після консультації у німецьких лікарів має повернутися нападник київського Динамо Андрій Шевченко. У нього в коліні скупчилася рідина, тому поки тренуватися капітанові Динамо не можна. І його участь в кубковій грі з Севастополем малоймовірна, пише “Блік”.

Хто точно не зіграє на Кубок, так це Артем Мілевський. Через перебір жовтих карток. Зате вже приступив до індивідуальних занять Мілош Нінкович, який одержав забій у матчі з Карпатами.

Пари 1/8 фіналу: Полтава - Шахтар

Карпати - Ворскла

Фенікс-Іллічівець - Металург (З)

Александрія - Арсенал

Севастополь - Динамо

Нафтовик - Зоря

Сталь - Волинь

Кремень - Дніпро

Телебачення покаже три гри:

Полтава - Шахтар - о 14:00, "Футбол"

Карпати - Ворскла - о 19:00, "Перший національний"

Севастополь - Динамо - о 19:00, "Футбол"