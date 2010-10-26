Участь Шеви в матчі Кубка України - під питанням
Пари 1/8 фіналу грають завтра
Завтра відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Сьогодні до Києва після консультації у німецьких лікарів має повернутися нападник київського Динамо Андрій Шевченко. У нього в коліні скупчилася рідина, тому поки тренуватися капітанові Динамо не можна. І його участь в кубковій грі з Севастополем малоймовірна, пише “Блік”.
Хто точно не зіграє на Кубок, так це Артем Мілевський. Через перебір жовтих карток. Зате вже приступив до індивідуальних занять Мілош Нінкович, який одержав забій у матчі з Карпатами.
Пари 1/8 фіналу:Полтава - Шахтар
Карпати - Ворскла
Фенікс-Іллічівець - Металург (З)
Александрія - Арсенал
Севастополь - Динамо
Нафтовик - Зоря
Сталь - Волинь
Кремень - Дніпро
Телебачення покаже три гри:
Полтава - Шахтар - о 14:00, "Футбол"
Карпати - Ворскла - о 19:00, "Перший національний"
Севастополь - Динамо - о 19:00, "Футбол"