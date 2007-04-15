Путін ”засвітився” на турнірі поруч з Ван Даммом (фото)

Володимир Путін у суботу відвідав у Санкт-Петербурзі міжнародний турнір з боїв змішаного стилю, де зустрічаються кращі бійці Росії, США і низки інших країн.

У партері залу в Палаці спорту "Ледовый" президент Росії зайняв місце поруч з гостем турніру - актором Жан-Клодом Ван Даммом, який відомий глядачам за ролями в голлівудських бойовиках. Разом з актором на змагання приїхала його дочка.

До початку боїв президент розмовляв з Ван Даммом, потім вони почали захоплено стежити за поєдинком, обмінюючись враженнями.

Головною інтригою турніру був бій між чотирикратним чемпіоном світу з професійних боїв, чемпіоном Європи з бойового самбо росіянина Федором Ємельяненком і американцем Метом Лінглендом. На самому початку поєдинку російському спортсменові розітнули брову, що ускладнило для нього боротьбу. Проте майже відразу ж він зумів провести красивий кидок і перейти в напад. Через 2 хвилини 38 секунд після початку бою Ємельяненко застосував больовий прийом на руку і Лінгленд був вимушений визнати свою поразку.

За матеріалами РІА Новости