”Білий Тайсон” побив Валуєва (фото)

Російський боксер Микола Валуєв втратив титул чемпіона світу за версією WBA в суперважкій вазі. У чемпіонському поєдинку, який відбувся на "Порше-Арені" в Штутгарті, Валуєв зазнав першої поразки в кар`єрі, поступившись розділеним рішенням суддів обов`язковому претендентові, узбецькому боксерові Руслану Чагаєву.

Поєдинок вийшов важким для обох боксерів, але Чагаєв все ж таки діяв значно ефективніше. Не дивлячись на те, що Валуєв був на 41 кілограм важче за свого суперника, удари Чагаєва були навіть потужніші, ніж у росіянина. Кілька разів узбецькому боксерові вдалося потрясти Валуєва.

В останніх раундах росіянинові потрібно було атакувати, але він не зміг переламати хід поєдинку на свою користь. Підсумковий рахунок – 114:114, 115:113, 117:111 на користь Чагаєва. Таким чином, в 47-му бою в кар`єрі Микола Валуєв зазнав першої поразки, позбувшись шансів на повторення рекорду легендарного Роккі Марчіано, який виграв 49 поєдинків поспіль.

Нагадаємо, що Валуєв завоював чемпіонський титул в 2005 році, перемігши рішенням суддів американця пуерторіканського походження Джона Руїса. Після цього він тричі захищав свій титул – в боях з Оуеном Беком, Монте Барреттом і Джамілем Маклайном.

Чагаєв до початку бою розповів, що він готувався до цього поєдинку за допомогою високих спарринг-партнерів і за допомогою стільця, на який регулярно вставав його тренер, щоб імітувати Валуєва. Новий чемпіон ще жодного разу не програвав на професійному рингу. У 24 боях він здобув 23 перемоги, а ще один поєдинок завершився без оголошення результату.

Лента.ру