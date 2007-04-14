Закінчився матч Іллічівець - Динамо

Закінчився матч 22-го туру чемпіонату України між маріупольським "Іллічівцем" і "Динамо" (Київ) на полі приазовської команди. Рахунок відкрили кияни (Родріго 16), наприкінці тайму Несмачний закріпив перевагу, проте "Іллічівець" почав другий тайм двома швидкими голами (Цихмейструк 47, Краснопьоров 55) і аж ніяк не намірявся програвати. Кияни були близькі до втрати двох очок і лідерства в таблиці, проте доданий час пішов їм на користь: Родріго (90+1) забив свій другий гол. У результаті 2:3. "Динамо" набирає 55 очок.