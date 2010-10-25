Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

07:33, 25 жовтня 2010
Спорт
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Карпати закріпились у п`ятірці

Сьогоднішніми матчами закінчився 14-й тур Чемпіонату України з футболу

Карпати - Металург Д 2:1 (Кожанов 25, Годвін 40 - Воловик 90)

Іллічівець - Металіст 1:4 (Ярошенко 39 - Олійник 40, 42, 71, Тайсон 45)

Волинь - Динамо 1:2 (Скоба 52 - Ярмоленко 3, 9)

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Зоря - Кривбас 1:0 (Єзерський 26)

Севастополь - Металург З 1:0 (Бредун 53)

Шахтар - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47)

Арсенал - Дніпро 1:2 (Богданов 20 - Селезньов 52, 78)

Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Ідахор 61)

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Ігри 15-го туру відбудуться

30 жовтня

Ворскла (18) - Карпати (23)

Дніпро (27) - Шахтар (37)

Металург З (3) - Зоря (15)

Металіст (28) - Оболонь (15)

31 жовтня

Таврія (15) - Севастополь (14)

Кривбас (16) - Арсенал (20)

Металург Д (18) - Волинь (15)

Динамо (32) - Іллічівець (14)

 

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