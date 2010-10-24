Результати 9-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогоднішніми матчами закінчився 9-й тур англійської Прем`єр-ліги

Ліверпуль - Блекберн 2:1 (Кіріакос 47, 53, Торрес - Каррагер 49 автогол)

Сток Сіті - МЮ 1:2 (Шанлі 80 - Ернандес 27, 85)

Манчестер Сіті - Арсенал 0:3 (Насрі 20, Сонг 65, Бендтнер 80)

Нагадаємо, що вчора зіграли

Тоттенхем - Евертон 1:1 (Ваарт 19 - Бейнс 16)

Бірмінгем - Блекпул 2:0 (Ріджвелл 37, Жигич 55)

Вест Бромвич - Фулхем 2:1 (Мулумбу 16, Фортюн 39 - Карсон 8 автогол)

Челсі - Вулверхемптон 2:0 (Малуда 22, Калу 80)

Сандерленд - Астон Вілла 1:0 (Данн 24 автогол)

Віган - Болтон 1:1 (Родальєга 58 - Елмандер 65)

Вест Хем - Ньюкасл 1:2 (Коул 12 - Невіл 22, Керолл 68)

Манчестер Сіті – єдиний, хто міг наздогнати Челсі - на 4-й хвилині залишився удесятьох і дозволив Арсеналу повернути місце в трійці. МЮ перервав серію з трьох нічиїх. Перший виграш Ліверпуля за два місяці не дозволив йому зрушити з того самого 18-го місця, але від 7-го його відокремлюють тепер три очки: щільність в другій половині таблиці надзвичайна.

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Ігри 10-го туру відбудуться

30 жовтня

Евертон (10) - Сток Сіті (10)

Блекберн (9) - Челсі (22)

Фулхем (9) - Віган (10)

Арсенал (17) - Вест Хем (6)

Вулверхемптон (6) - Манчестер Сіті (17)

МЮ (17) - Тоттенхем (15)

31 жовтня Астон Вілла (11) - Бірмінгем (10)

Ньюкасл (11) - Сандерленд (12)

Болтон (12) - Ліверпуль (9)

1 листопада

Блекпул (10) - Вест Бромвич (15)