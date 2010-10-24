Матч Волинь - Динамо відзначився конфузом

Завершився матч 14-го туру української Прем`єр-ліги з футболу Волинь - Динамо. Рахунок 1:2. Голи забивали Андрій Ярмоленко за киян (3, 9) та Ігор Скоба (51) за лучан.

Поєдинок видався затятим і відзначився інцидентом: одразу після забитого у ворота динамівців м`яча гру було зупинено на 14 хвилин - на стадіоні не могли ввімкнути освітлення на одній зі "щогл".

Також сьогодні Металіст у гостях "виніс" Іллічівець - 1:4. Хет-трик оформив Олійник (39, 41, 70), ще один гол на рахунку Тайсона (45). Гол престижу у маріупольців забив Ярошенко (38).

Сьогодні ж о 20:00 має відбутися завершальна гра туру Карпати - Металург Д.