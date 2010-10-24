У Польщі відкинули заяву про підкуп чиновників УЄФА: це якась дурниця

Колишній керівник Федерації футболу Польщі (PZPN) Міхал ЛІСТКЕВИЧ відкинув заяву представника Кіпру про підкуп Польщею та Україною чиновників УЄФА для одержання права на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛІСТКЕВИЧ, який займався підготовкою заявки до УЄФА на проведення фіналу Євро-2012, заявив телеканалу TVN24.

„Це якась дурниця. Акт відчаю та фрустрації цього чоловіка”, - сказав він.

М.ЛІСТКЕВИЧ не виключив, що член правління футбольної асоціації Кіпру Спірос МАРАНГОС, який заявив про корупційний скандал, зводить особисті рахунки із чиновниками УЄФА. М.ЛІСТКЕВИЧ вважає, що члени правління Союзу європейських футбольних асоціацій можуть позиватися до С.МАРАНГОСА через таке звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, німецьке видання Sueddeutsche Zeitung написало, що член правління футбольної асоціації Кіпру С.МАРАНГОС нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для одержання права на проведення фіналу Євро-2012. С.МАРАНГОС стверджує, що у корупційній операції на суму 11 млн. євро замішані п`ять членів виконкому УЄФА.

Довідка УНІАН. Україна і Польща одержали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. Минулого року УЄФА затвердило організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.