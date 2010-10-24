Україну і Польщу запідозрили в підкупі членів виконкому УЄФА

12:03, 24 жовтня 2010
Спорт
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Скандал навколо Євро-2012

Член Ради директорів футбольної асоціації Кіпру Спірос Марангос збирається оприлюднити докази підкупу членів виконкому УЄФА для отримання права на проведення Євро-2012 в Україні і  Польщі. Про це пише німецьке видання Зюддойче Цайтунг. За деякими даними, за підтримку українсько-польської заявки члени виконкому УЄФА одержали 11 млн. євро. За словами Марангоса, є свідки, які готові під присягою дати свідчення в суді.

Эхо Москвы

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