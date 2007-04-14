Якщо Польща і Україна отримають Євро-2012, це буде ”чітким сигналом”

Лауреат Нобелівської премії миру, колишній Президент Польщі Лех ВАЛЕНСА висловився на підтримку України і Польщі, які претендують на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це Л.ВАЛЕНСА написав у своєму листі на адресу президента Європейського футбольного союзу (УЄФА) Мішеля ПЛАТІНІ.

„Якби Польща і Україна отримали право на проведення Чемпіонату Європи, це було б чітким сигналом, що зміни, які відбулися у нашій частині Європи за минулі 15 років, помічені й оцінені і в Західній Європі”, - написав у своєму відкритому листі Л.ВАЛЕНСА.

Як відомо, 17-18 квітня в м. Кардіффі (Велика Британія) відбудеться засідання Виконкому УЄФА, на якому буде визначено країну-організатора Чемпіонату Європи 2012 року.

Крім України та Польщі на проведення Євро-2012 претендують Хорватія з Угорщиною, а також Італія.