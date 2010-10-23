Результати матчів 9-го туру англійської Прем'єр-ліги

Зіграні сьогоднішні матчі 9-го туру англійської Прем`єр-ліги

Тоттенхем - Евертон 1:1 (Ваарт 19 - Бейнс 16). Обидві команди перед цим виграли по два тури.

Бірмінгем - Блекпул 2:0 (Ріджвелл 37, Жигич 55). Бірмінгем востаннє раз вигравав сім турів тому.

Вест Бромвич - Фулхем 2:1 (Мулумбу 16, Фортюн 39 - Карсон 8 автогол). Три очки за п`ять турів - і Фулхем вже 15-й. 11 очок за п`ять турів - і на сьогодні ВБА - четвертий.

Челсі - Вулверхемптон 2:0 (Малуда 22, Калу 80). ...Знову недосяжний. А "вовки" вже сьогодні можуть стати останніми.

Сандерленд - Астон Вілла 1:0 (Данн 24 автогол). Попередні 5 турів Сандерленд грав унічию.

Віган - Болтон 1:1 (Родальєга 58 - Елмандер 65). Завсідники середини таблиці не хочуть її залишати

Вест Хем - Ньюкасл 1:2 (Коул 12 - Невіл 22, Керолл 68). Ньюкасл с 16-го місця піднявся одразу на 9-е.

Завтра тур завершать: Ліверпуль (6) - Блекберн (8)

Сток Сіті (10) - МЮ (14)

Манчестер Сіті (17) - Арсенал (14)