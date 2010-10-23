Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу
19:31, 23 жовтня 2010Спорт
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Щоб виграти, одного гола, зазвичай, вистачає
Закінчилися сьогоднішні матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу
Зоря - Кривбас 1:0 (Єзерський 26)
Севастополь - Металург З 1:0 (Бредун 53)
Шахтар - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47)
Арсенал - Дніпро 1:2 (Богданов 20 - Селезньов 52, 78)
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзік 90+4 - Ідахор 61)
... а завтра тур завершать Іллічівець (14) - Металіст (25)
Волинь (15) - Динамо (29)
Карпати (20) - Металург Д (18)
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