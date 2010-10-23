Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

19:31, 23 жовтня 2010
Спорт
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Щоб виграти, одного гола, зазвичай, вистачає

Закінчилися сьогоднішні матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - Кривбас 1:0 (Єзерський 26)

Севастополь - Металург З 1:0 (Бредун 53)

Шахтар - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47)

Арсенал - Дніпро 1:2 (Богданов 20 - Селезньов 52, 78)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзік 90+4 - Ідахор 61)

... а завтра тур завершать

Іллічівець (14) - Металіст (25)

Волинь (15) - Динамо (29)

Карпати (20) - Металург Д (18)

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