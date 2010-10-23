Результати матчів 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Щоб виграти, одного гола, зазвичай, вистачає

Закінчилися сьогоднішні матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу Зоря - Кривбас 1:0 (Єзерський 26) Севастополь - Металург З 1:0 (Бредун 53) Шахтар - Ворскла 1:0 (Тейшейра 47) Арсенал - Дніпро 1:2 (Богданов 20 - Селезньов 52, 78) Нагадаємо, що вчора зіграли: Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзік 90+4 - Ідахор 61) ... а завтра тур завершать Іллічівець (14) - Металіст (25) Волинь (15) - Динамо (29) Карпати (20) - Металург Д (18)

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