Руні вибачився і не пішов з МЮ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Вейн Руні погодився підписати новий п`ятирічний контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт клубу. Раніше Руні заявляв, що має намір залишити МЮ.

Тренер команди сер Алекс Фергюсон заявив, що він радий такому рішенню Руні.

"Це був важкий тиждень, враховуючи, як усе висвітлювалося в ЗМІ і яка увага була до самого Руні та клуба. Я сказав Вейнові, що наші двері завжди відкриті, і він може будь-коли піти, але я радий, що він не захотів цього. Дехто в клубі не розуміє, наскільки клуб великий і коли стається подібне, та ще під увагою преси, це розкриває їм очі. Думаю, що Вейн тепер розуміє, наскільки великий клуб "Манчестер Юнайтед”...

...Сьогодні вранці він приніс вибачення мені і команді, і, думаю, вибачиться перед уболівальниками - це важливо, бо всі ми тяжко переживали в останні дні. Я завжди цінував в людині здатність вибачитися. Він зрозумів, що зробив помилку - це трапляється, особливо з молодими людьми".

Сам футболіст сказав, що він радий підписати новий контракт з МЮ. За словами Руні, Фергюсон і власники клубу (американська сім`я Глейзерів) переконали його продовжити угоду.

У середині жовтня Руні зустрівся з Фергюсоном, заявив, що він твердо вирішив залишити "Манчестер" і попросив відпустити його з команди до закінчення контракту (червень 2012 р.), нагадує Лента.ру.

За даними ЗМІ, причиною такої заяви стало погіршення відносин Руні з Фергюсоном, пов`язане з тим, що наставник в останніх матчах кілька разів не включав форварда до основного складу. ЗМІ повідомляли також, що Руні вимагає за новим контрактом зарплату у розмірі 14 мільйонів євро в рік (раніше форвард одержував 4,77 мільйона), а МЮ пропонує лише незначне збільшення зарплати.