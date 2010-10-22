Росія відмовилася від проведення ЧС-2022 з футболу

Росія відмовилася від наміру провести чемпіонат світу з футболу 2022 року, вирішивши зосередитися на боротьбі за чемпіонат світу-2018, заявив генеральний директор Російського футбольного союзу Олексій Сорокін.

"Раніше ми подали заявку на проведення чемпіонату світу в 2018 і в 2022 році. Але зараз серед претендентів на 2018 рік залишилися тільки європейські країни, а отже, чемпіонат світу пройде в Європі, після чого наступний, зрозуміло, віддадуть країні якогось іншого континенту, що абсолютно логічно. Тому сьогодні ми зняли свою заявку на 2022 рік, що абсолютно логічно", - наводить слова Сорокіна Бі-бі-сі.