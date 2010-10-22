Оболонь виграла у Таврії в доданий час

Зіграно перший матч 14-го туру

Закінчився перший матч 14-го туру Чемпіонату України з футболу Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Ідахор 61) Обидві команди набрали по 15 очок. Завтра грають (у дужках набрані очки) Зоря (12) - Кривбас (16) ПФК Севастополь (11) - Металург З (3) Шахтар (34) - Ворскла (18) Арсенал (20) - Дніпро (24) ...і післязавтра тур завершать Іллічівець (14) - Металіст (25) Волинь (15) - Динамо (29) Карпати (20) - Металург Д (18)

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