Оболонь виграла у Таврії в доданий час

21:32, 22 жовтня 2010
Спорт
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Зіграно перший матч 14-го туру

Закінчився перший матч 14-го туру Чемпіонату України з футболу

Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Ідахор 61)

Обидві команди набрали по 15 очок.

Завтра грають (у дужках набрані очки)

Зоря (12) - Кривбас (16)

ПФК Севастополь (11) - Металург З (3)

Шахтар (34) - Ворскла (18)

Арсенал (20) - Дніпро (24)

...і післязавтра тур завершать

Іллічівець (14) - Металіст (25)

Волинь (15) - Динамо (29)

Карпати (20) - Металург Д (18)

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