Оболонь виграла у Таврії в доданий час
21:32, 22 жовтня 2010Спорт
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Зіграно перший матч 14-го туру
Закінчився перший матч 14-го туру Чемпіонату України з футболу
Оболонь - Таврія 2:1 (Кучеренко 86 пен., Худзик 90+4 - Ідахор 61)
Обидві команди набрали по 15 очок.
Завтра грають (у дужках набрані очки)
Зоря (12) - Кривбас (16)
ПФК Севастополь (11) - Металург З (3)
Шахтар (34) - Ворскла (18)
Арсенал (20) - Дніпро (24)
...і післязавтра тур завершать
Іллічівець (14) - Металіст (25)
Волинь (15) - Динамо (29)
Карпати (20) - Металург Д (18)
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