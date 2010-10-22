Лужний під час матчу з Алкмаром тримався за хрестик

Гравці "Динамо" у матчі проти "АЗ Алкмар" віддали свої сили і показали всю майстерність.

Про це після поєдинку заявив виконуючий обов`язки головного тренера киян Олег Лужний, пише "Динамо Киев от Шурика".

"Хочу подякувати "Алкмару" за гру. Хороша команда, вона мені сподобалася. Вдячний я і своїм гравцям, які виконали настанову на цей матч, віддали свої сили і показали всю майстерність, яка у них наразі є", - сказав він.

"Сил у гравців буде більше, коли розпочнуться зимові збори. Після них будемо виглядати сильніше. Зараз же ми граємо кожні 3-4 дні, і змушені постійно приділяти пріоритетну увагу відновленню", - додав Лужний.

Також тренер "Динамо" розповів, чому час від часу засовував руку у внутрішню кишеню піджака, - там у нього хрестик.

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