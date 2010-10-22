Результати матчів Ліги Європи

Закінчився третій тур групового раунду Ліги Європи

Група A

Манчестер Сіті – Лех 3:1

Зальцбург - Ювентус 1:1

Після трьох турів Манчестер має 7 очок, Лех 4, Ювентус 3, Зальцбург 1

Група B Атлетіко – Русенборг 3:0

Аріс - Байєр 0:0

Після трьох турів Байєр має 5 очок, Аріс і Атлетіко - по 4, Русенборг 3

Група C

Спортинг – Гент 5:1

Лілль - Левськи 1:0

Після трьох турів Спортинг має 9 очок, Лілль 4, Левськи 3, Гент 1

Група D Вільяреал – ПАОК 1:0

Динамо (Загреб) - Брюгге 0:0

Після трьох турів Вільяреал має 6 очок, Динамо і ПАОК - по 4, Брюгге 2

Група E

Шериф – БАТЕ 0:1

Алкмаар - Динамо (Київ) 1:2

Після трьох турів БАТЕ має 7 очок, Динамо 4, Алкмаар і Шериф - по 3

Група F Палермо – ЦСКА 0:3

Спарта - Лозанна-Спорт 3:3

Після трьох турів ЦСКА має 9 очок, Спарта 4, Палермо 3, Лозанна 1

Група G

Зеніт – Хайдук 2:0

Андерлехт - АЕК 3:0

Після трьох турів Зеніта має 9 очок, АЕК, Хайдук і Андерлехт - по 3

Група H

Янг Бойз – Оденсе 4:2

Штутгарт - Хетафе 1:0

Після трьох турів Штутгарт має 9 очок, Янг Бойз 6, Хетафе 3, Оденсе 0

Група I

Металіст – Сампдорія 2:1

Дебрецен - ПСВ 1:2

Після трьох турів ПСВ має 7 очок, Металіст 6, Сампдорія 4, Дебрецен 0

Група J

Борусія Д – ПСЖ 1:1

Карпати - Севілья 0:1

Після трьох турів ПСЖ має 7 очок, Севілья 6, Борусія 4, Карпати 0

Група K

Утрехт – Стяуа 1:1

Наполі - Ліверпуль 0:0

Після трьох турів Ліверпуль має 5 очок, Наполі і Утрехт - по 3, Стяуа 2

Група L

ЦСКА-Софія - Рапід (Відень) 0:2

Бешикташ - Порту 1:2

Після трьох турів Порту має 9 очок, Бешикташ 6, Рапіда 3, ЦСКА 0

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Четвертий тур відбудеться 4 листопада. Команди в ньому зіграють у тих самих парах, але на полі того, хто в третьому турі грав у гостях. Групи A-F гратимуть першими - о 20.00 по Києву, групи G-L - о 22.05.